De Drentse stem uit de Tour de France heeft geen rustdag

"Een rustdag is voor de mensen in de Tour nooit een rustdag", laat de Drent vanuit Frankrijk weten. "Verslaggevers hollen van hotel naar hotel en de renners werken verplichte nummers af, zoals de persconferentie. Je komt op deze manier een beetje uit je ritme. De een vindt dat fijn, de ander was liever doorgegaan met fietsen."Na uren achtereen in een klein commentaarhokje en in de auto vindt Dijkstra dat het op de rustdag tijd is voor wat meer beweging. "Met collega's Herman van der Zandt en Martijn Hendriks hebben we 85 kilometer gefietst. Dat was echt even lekker."De renners stappen morgen weer op de fiets voor de volgende (vlakke) etappe. Woensdag is meer heuvelachtig en staat te boek als een 'overgangsetappe'. Donderdag lijkt het geweld bergop weer los te barsten met onder meer Steven Kruijswijk, de nummer drie van het algemeen klassement, in een hoofdrol.Volgens Dijkstra heeft de Brabander een goede kans om de Tour de France te winnen. "De Alpen komen eraan en dat is het terrein van Kruijswijk", kijkt hij vooruit naar de strijd om de gele trui.Dijkstra vervolgt: "Je zou zeggen: een berg is een berg, maar dat is niet helemaal waar. De bergen in de Alpen zijn over het algemeen heel gelijkmatig, terwijl die in de Pyreneeën meer op en neer gaan. Die tempowisselingen, daar houdt Kruijswijk niet van. Ook de hitte gaat een rol spelen. De voorspelling is dat het beneden in de Alpen zo'n 40 graden zal worden. En we weten van Kruijswijk dat hij goed tegen de hitte kan."Dijkstra geeft dit jaar commentaar bij zijn 26ste Tour de France. Hier vierde zijn verjaardag in de Tour (zie foto).