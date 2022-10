Veilige fietsroute tussen Zuidwolde en Linde kost 165.000 euro meer

Tussen Zuidwolde en Linde wordt een vrij liggend fietspad aangelegd. Onderdeel van de fietsroute wordt een fietsbrug over de provinciale weg N48. In totaal dacht de gemeente dat de aanleg van fietspad en brug een kleine 2,5 miljoen euro zou kosten, waarvan zo'n 1,3 miljoen uit eigen zak betaald moest worden.

Daar komt nu dus 165.000 euro bovenop. Ook het Rijk en de provincie dragen bij via verschillende subsidies. Onderhoudskosten van de brug komen later ook voor rekening van de gemeente. Hoeveel dat jaarlijks gaat kosten is nog onbekend.