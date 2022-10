Asser zwemclubs schakelen hulp gemeente in na fikse huurverhoging

Zwemverenigingen in Assen hebben aan de deur geklopt bij de gemeente voor financiële hulp. Doordat de Bonte Wever een huurverhoging heeft doorgevoerd voor het gebruikmaken van de zwembaden dreigen de sportclubs de kosten niet langer te kunnen ophoesten.

Het viel rauw op het dak van de Asser zwemclubs SC Bartje en Aqua '68 toen ze in april dit jaar een brief ontvingen van de accommodatie. De huur zou per 1 juli verhoogd worden met 32 procent. Een groot probleem volgens de verenigingen, want daarmee is het voortbestaan van de zwemsport in Assen volgens de zwemclubs in gevaar.

'Dit moet niet lang meer duren'

"Als er niets gebeurt, dan zijn we medio 2023 financieel uitgeput en kan er door onze 450 leden niet meer gezwommen worden", vertelt Frans Thomas, voorzitter van Aqua '68. "We houden het nog wel een tijdje vol en de eerstkomende factuur levert heus niet direct problemen op. Maar dit moet niet lang meer duren."

Een gesprek met de directie van de Bonte Wever leverde niets op, zo stelt de Aqua-voorzitter. "We begrijpen dat zwembaden kampen met enorm hoge energiekosten, maar dit is voor ons niet op te vangen."

Een scenario is dat de leden opdraaien voor de hoge kosten. "Maar dat gaat gepaard met een buitenproportionele contributieverhoging. Dat kunnen we niet uitleggen aan onze leden en zal ongetwijfeld leiden tot extreem ledenverlies en een nog groter probleem", aldus Thomas.

Oproep voor maatregelen

De clubs roepen daarom de gemeente Assen op om maatregelen te nemen. "Wij vragen u om mee te denken over een goede en structurele oplossing, zodat de zwemsport in Assen op een hoog niveau en in de volle breedte blijft bestaan", staat in een brief aan de gemeenteraad.