Versterkt Hurry-Up wil top-4 aanvallen

Supporters op de tribune merkten snel Sven Hemmes op. De goalie keert na een seizoen afwezigheid terug in Zwartemeer. Ook nieuwelingen Jakub Kastner en Boris Tot waren aanwezig op de eerste training van het nieuwe seizoen.Fiege is de derde periode bij Hurry-Up begonnen. "Het voelt goed", vertelt hij glimmend. "We hebben een leuke groep staan."Dragan Vrgoc en Ronald Suelmann zijn nog op vakantie. Laatstgenoemde verlengde na lang twijfelen zijn contract. "Ik heb één gesprek met hem gevoerd. Hij wil graag meespelen om de prijzen en niet tegen degradatie. Daarvoor moeten we hard werken, maar moet er ook een groep staan waarmee je iets kan. Dat gaat gebeuren."Jakub Kastner (Dukla Praag, Tsjechië)Boris Tot (HC Bruck, Oostenrijk)Sven Hemmes (Tachos)Tommie Falke (Sporting NeLo, België)Bart Mik (Aalsmeer)René de Knegt (Aalsmeer)Jan Sega (onbekend)Hurry-Up voert vergaande gesprekken met twee buitenlandse opbouwspelers. "Als er dan twee of drie spelers omvallen kunnen we dat gaan opvangen. Dat is belangrijk", legt Fiege uit. "De verschillen in de BENE-League zijn heel klein. Een van de vier gerenommeerde ploegen moet opzij."Op zaterdag 27 juli speelt Hurry-Up de eerste oefenpartij van het voorseizoen. Om 16:00 is in Duitsland Neuenhaus de opponent.