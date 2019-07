Opnieuw avontuur in Zwartemeer voor Hemmes

"Halve finale in Europa, de beker en het landskampioenschap." Hemmes lepelt zonder enige moeite de behaalde prestaties uit het seizoen 2016/2017 op. In de clubkleuren van Hurry-Up maakte de 30-jarige goalie een topseizoen mee. "Ik heb leuk gespeeld hier."Na een seizoen bij eredivisionist Tachos dacht Hemmes na over stoppen. Manuel Kremer, teammanager van Hurry-Up, nodigde de doelman uit voor een proeftraining in Zwartemeer. In juni tekende Hemmes een contract voor twee seizoenen bij de BENE-Leagueploeg."Ze zijn nog met een paar spelers bezig. Ik hoop dat we hoge ogen kunnen gooien in de BENE-League", vertelt Hemmes. Met de Kroaat Boris Tot heeft Hurry-Up een concurrent onder de lat weten te strikken.Na het horen van de vraag of Hemmes het nieuwe avontuur in Zwartemeer ziet zitten, begint de doelman te glimmen. "Daar ben ik wel voor in ook", besluit de nieuweling met een lach.