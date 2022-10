Coevorden vangt 50 asielzoekers op in binnenstad

Coevorden vangt met ingang van 17 oktober vijftig asielzoekers op in het voormalige Rabobank-gebouw in de binnenstad. De bedoeling is dat deze crisisnoodopvang vanaf half januari weer sluit.

De gemeente maakt het gebouw tegenover het gemeentehuis in de komende twee weken klaar voor de komst van de eerste asielzoekers. Inwoners en ondernemers in de binnenstad hebben vandaag een brief over de gang van zaken ontvangen.