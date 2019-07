Wordt het tweede seizoen voor FC Emmen lastiger dan het eerste?

Dat zijn teksten die je op straat, in het stadion en in voetbalpraatprogramma’s hoort, maar is het eigenlijk wel waar? Wij zetten de statistieken van de afgelopen seizoenen voor je op een rijtje.We beginnen dertig jaar geleden in het seizoen 1989/1990. MVV en RKC hebben het jaar na de promotie overleefd en spelen hun tweede seizoen. De Waalwijkers hebben een uitstekend jaar en eindigen als achtste. De Limburgers hebben het iets moeilijker, maar grijpen de vijftiende plek en stellen ook een langer verblijf in de eredivisie veilig.Bijna dertig jaar en precies veertig clubs verder kunnen we concluderen dat het tweede seizoen geen makkie is, maar dat FC Emmen geen onmogelijke taak wacht. Van die veertig gepromoveerde clubs degraderen er dertien alsnog in hun tweede eredivisiejaar. De andere ploegen handhaven zich.Toch is er slecht nieuws voor FC Emmen. Ploegen die voor het tweede jaar na promotie eredivisie spelen, eindigen het vaakst als zeventiende. In het verleden was er dan nog geen man overboord, omdat de nacompetitie redding kon bieden, maar dat is nu wel anders. Als FC Emmen komend seizoen zeventiende wordt, is directe degradatie een feit.In totaal eindigen in de afgelopen dertig jaar zestien clubs op een (potentiële) degradatieplek. 24 clubs spelen zich direct veilig. De beste notering is voor Vitesse. In het seizoen 1990/1991 worden de Arnhemmers namelijk vijfde in hun tweede jaar na promotie uit de eerste divisie. AZ, RKC Waalwijk, sc Heerenveen, De Graafschap en NAC Breda doen het ook prima met een plek in het linkerrijtje.Er is één club die een prijs wint in het tweede seizoen na de promotie. Dat is PEC Zwolle. De club wint in 2014 de beker nadat Ajax met 5-1 verpulverd wordt.Ook Go Ahead Eagles kent een bijzonder tweede jaar. De club uit Deventer degradeert, maar mag ook Europa in dankzij een fairplay-prijs. Een Europees avontuur met een Drents tintje, want de thuiswedstrijd tegen Ferencváros wordt gespeeld in Emmen. Een duel waar de stad geen warme herinneringen aan bewaart.Behalve naar het tweede seizoen eredivisie kijken we ook naar het eerste en het derde opeenvolgende seizoen. Dan blijkt dat FC Emmen het zwaarste deel in ieder geval achter de rug heeft. Niet het tweede, zoals vaak gezegd wordt, maar het eerste seizoen blijkt over dertig jaar bekeken het lastigst.Van de 68 ploegen die promoveren, degraderen er 25 in hun eerste seizoen na de promotie. Dat is 36 procent. In het tweede seizoen is dat 32,5 procent.Als FC Emmen ook het tweede seizoen goed doorkomt, wordt de kans op degradatie op basis van deze data, steeds kleiner. Van de clubs die het schoppen tot een derde seizoen, degradeert nog maar 23 procent. Veruit de meerderheid stelt ook na drie seizoenen een langer verblijf veilig.Op basis van de laatste dertig jaar ziet het er dus goed uit voor FC Emmen, maar het podium op het #HIERKOMIKWEG-plein kan nog niet opgebouwd worden. De claim dat het tweede seizoen het lastigst is, snijdt namelijk wél hout als we kijken naar de laatste tien seizoenen.Sinds het seizoen 2008/2009 schoppen zestien clubs het tot een tweede seizoen in de eredivisie. De helft daarvan degradeert in het tweede jaar. Geen enkele club haalt het linkerrijtje. Bekerwinnaar PEC Zwolle is het enige lichtpuntje onder de promovendi.Gekeken naar de laatste tien seizoenen, is het eerste jaar na de promotie zelfs het ‘makkelijkste’ jaar. In totaal 24 ploegen promoveren naar de eredivisie. Zeven clubs overleven dat niet en moeten na één jaar alweer terug naar de eerste divisie. De rest handhaaft zich rechtstreeks. Alleen Excelsior heeft in het seizoen 2010/2011 play-offs nodig.Het derde seizoen is lastiger mee te nemen in deze vergelijking, vanwege de kleine aantallen. Acht clubs spelen het derde achtereenvolgende eredivisieseizoen na hun promotiejaar. Drie clubs degraderen, vijf clubs handhaven zich. VVV-Venlo doet dat via de play-offs in 2011/2012.Het eerste seizoen van FC Emmen past dus in de lijn van de afgelopen tien jaar. De Emmenaren komen in het rijtje 'handhavers' terecht dankzij een knappe veertiende plaats. Om te kijken of dát misschien een voorbode is, kijken we ook naar de andere ploegen die de afgelopen 30 jaar (minus vorig seizoen) als veertiende eindigden.Voor negen clubs is nummer veertien een ongeluksgetal. Zij degraderen het volgende seizoen uit de eredivisie. Zeven clubs zorgen voor een ommekeer en schoppen het zelfs tot het linkerrijtje. In totaal weten twintig clubs zich na een veertiende plek opnieuw te handhaven. Vitesse en Roda JC gaan wel de nacompetitie in, maar weten zich daar alsnog veilig te spelen.Om het staatje compleet te maken, kijken we ook even naar de laatste tien seizoenen voor deze statistiek. Van de tien nummer 14’s sinds 2008/2009, degraderen er drie, met NAC Breda als meest recente voorbeeld. Ook voor De Graafschap en RKC Waalwijk is veertien een ongeluksgetal. Voor Roda JC is het billenknijpen. Zij worden zeventiende, maar handhaven zich via play-offs.Heracles, FC Groningen en PEC Zwolle krijgen na hun veertiende plaats een opleving. Zij komen het volgende seizoen in het linkerrijtje terecht. De overige clubs handhaven zich rechtstreeks, al is dat soms met de hakken over de sloot. Een resultaat waar FC Emmen ongetwijfeld ook dit jaar weer genoegen mee zal nemen.