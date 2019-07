Let op: Code Oranje en Nationaal Hitteplan van kracht

Vandaag liggen de maximumtemperaturen in een groot deel van het land tussen de 30 en 34°C. Morgen liggen de maxima tussen 32 en 38°C, donderdag tussen 33 en 39°C.Ook in de nachten koelt het maar moeizaam af, de minimumtemperaturen liggen rond de 20°C. Ook vrijdag volgt nog een tropische dag. Het KNMI vraagt extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen in de omgeving zoals daklozen, kinderen, ouderen en chronisch zieken.Vanwege de aanhoudende hitte is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. "Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit tot problemen leiden. Ook mensen in goede gezondheid kunnen met deze temperaturen klachten krijgen zoals zonnesteek", aldus het RIVM.Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. Het is ook een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen is de hitte gevaarlijk. "Deze mensen en hun verzorgers moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken", stelt het instituut.Het RIVM adviseert om goed te letten op symptomen van oververhitting, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Uitdroging kan leiden tot kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid.Het gezondheidsinstituut adviseert om voldoende te drinken, dunne kleding te dragen en goed te smeren tegen de zon. In de middag, tijdens de heetste uren van de dag, wordt aangeraden lichamelijke inspanningen te beperken.