TT Festival Assen krijgt Jan Gerbrand Krol als nieuwe directeur

Het TT Festival Assen heeft een nieuwe directeur. Evenementenorganisator Jan Gerbrand Krol (49) uit Eelderwolde gaat in de provinciehoofdstad aan de slag met alle festiviteiten rond Drenthe's grootste sportevenement, de TT.

Krol is geen onbekende in Assen. Hij was al drie jaar actief als 'verbinder' voor binnenstadsvereniging Vaart in Assen. Hij volgt als nieuwe directeur van de Stichting TT Week Assen Sander ten Bosch op, die er na acht jaar mee stopt.

Organisator en verbinder

Jan Gerbrand Krol runt het bedrijf Wake Up Events dat evenementen bedenkt en organiseert. Hij is directeur geweest van een crowdfundbedrijf gericht op festivals. Ook was hij de initiator en producent van het Drone Festival Assen op het TT Circuit.

Begin dit jaar werd Krol nog directeur van Festival Hongerige Wolf in het gelijknamige Noordoost-Groningse dorpje. Dat is een driedaags evenement in juli. Daarnaast is Krol werkzaam als fondsmanager van het Ondernemersfonds Groningen en binnenstadsmanager in Sneek.