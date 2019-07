C+B Museum Grolloo moet muziek- of bluesmuseum worden

De Stichting Blues in Grolloo hoopt op die manier dat het museum over tien jaar ook nog bezoekers trekt. Er wordt gedacht aan een museum met provinciale of zelfs landelijke uitstraling."Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat Harry Muskee is overleden en de muziek van Cuby and the Blizzards is natuurlijk ook minder bekend dan vroeger. Je moet dus wel nadenken wat je wil in de toekomst, want over tien jaar zijn er nog minder mensen die deze muziek kennen", zegt voorzitter Lukas Koops van Stichting Blues in Grolloo.Het museum werd in 2011 geopend, een paar maanden voor het overlijden van zanger Harry Muskee. In de boerderij in Grolloo wordt een beeld gegeven van hoe Harry en zijn band er woonden en leefden. Er zijn muziekinstrumenten, foto's en filmfragmenten te zien. Jaarlijks komen er gemiddeld vierduizend bezoekers naar het museum."Ook in een grote, breder opgezet muziekmuseum zal er altijd plek zijn voor Cuby and the Blizzards en Harry Muskee. Dat staat niet ter discussie. Het is een belangrijk deel van de muziekgeschiedenis van Drenthe", aldus Koops.De stichting heeft subsidieverzoeken voor een haalbaarheidsonderzoek ingediend bij de gemeente Aa en Hunze en de provincie Drenthe, maar die zijn afgekeurd. Het bestuur overweegt om tegen die beslissing in beroep te gaan.