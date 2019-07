Qbuzz zet dashcams in vanwege roekeloze fietsers

"Met name in Groningen en andere grotere plaatsen komt het regelmatig voor dat een buschauffeur angstige momenten beleeft doordat bijvoorbeeld een fietser plotseling oversteekt", zegt wagenparkbeheerder Erik Huisman van Qbuzz tegen RTV Noord "Mocht er een aanrijding zijn, dan kunnen we de beelden gebruiken om de chauffeur te ontlasten als die zegt dat hij geheel verrast was door de fietser die een ongeluk heeft gehad.""Fietsers hebben een beschermde status", vervolgt Huisman. "Op deze manier kunnen we bewijzen dat de chauffeur alles geprobeerd heeft om een ongeluk te voorkomen en dat het veroorzaakt werd door bijvoorbeeld het roekeloze gedrag van de fietser."Volgens Huisman wordt het risico op ongelukken steeds groter omdat er steeds meer elektrische bussen rijden, die je minder snel hoort naderen. En doordat fietsers vaak met van alles bezig zijn en niet goed opletten. "Het is niet cool om over je schouder te kijken", denkt hij.Het gebruik van een dashcam is in sommige Europese landen verboden, maar in Nederland niet. Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet toegelaten worden als bewijs voor een ongeluk of verzekeringskwestie. Publicatie van de beelden kan verboden zijn als personen zijn te identificeren.De beelden die de dashcams van Qbuzz maken, zijn niet te zien in de bus. Huisman: "Ze worden opgeslagen en binnen ons bedrijf zijn er maar twee mensen die ze mogen terugkijken, en dan moet er een goede reden voor zijn. We geven de beelden ook niet zomaar aan de politie, dat kan alleen als ze worden ingevorderd. Het zijn dus geen openbare beelden."