Tekort aan oversteekouders baart Nieuw-Dordrecht zorgen

Een volwassene staat samen met twee kinderen in oranje hesjes 's ochtends, tussen de middag en na schooltijd onder meer bij het drukke kruispunt aan de Oranjestraat."Nou, als dat dertig kilometer per uur is...", verzucht oud-coördinator Linda Lohuis, terwijl er een auto met ruim vijftig kilometer per uur langs het kruispunt rijdt.Al jarenlang is het een probleem in het dorp. Automobilisten die te hard rijden en sluipverkeer van onder meer vrachtwagens. "Het is gevaarlijk. Er wordt hard gereden, er komt veel en verschillend verkeer langs en een groot gedeelte van de kinderen steekt hier over", vertelt Lohuis.Ondanks de zogeheten Julie-palen en het speeddisplay, heeft Nieuw-Dordrecht volgens haar de menselijke hulp van de brigadiers echt nodig. Maar voor aankomend schooljaar is er een tekort. "Tot aan de kerst zijn er nu twintig moment dat er niemand staat. Voor donderdag en vrijdag hebben we echt nog volwassen brigadiers nodig. Ook ik stop als coördinator, dus we zoeken ook nog een coördinator."Het tekort valt volgens haar te verklaren aan onder meer kleinere klassen. "De aankomende groep 7 heeft straks tien kinderen. Ook zijn er veel mensen die wel willen, maar zelf nog kleinere kinderen hebben. Dus we hebben echt een tussenperiode waarin we mensen tekort komen."Lohuis maakt zich wel zorgen. "Zelf heb ik meegemaakt dat een automobilist niet wilde stoppen en tegen mijn zoontje aanreed. Daar is ook politie bij geweest destijds. Ook rijden sommige mensen verder door dan de streep. Als we straks niemand hebben, dan is het de verantwoording van de ouders zelf. Maar ik hoop dat we het probleem met elkaar kunnen tackelen."