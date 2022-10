Kijk mee: Johan Remkes presenteert rapport over stikstofaanpak

Adviseur Johan Remkes komt met zijn bevindingen over de stikstofaanpak na gesprekken met het kabinet en boerenorganisaties. Remkes werd door de Tweede Kamer aangehaald om te bemiddelen tussen beide.

Omdat het niet lukte om de boerenorganisaties en de politiek dichter bij elkaar te brengen, nam het Rijk VVD'er Remkes in de arm. De opdracht die hij meekreeg was dat de gesprekken die hij zou gaan voeren 'op verbinding' gericht moesten zijn. En ook niet onbelangrijk: over de vastgestelde doelen om de stikstofuitstoot voor 2030 te halveren kon niet worden onderhandeld.