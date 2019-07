Windpark halveert verlichting op alle windmolens

Over enkele weken, als alle aansluitingen zijn afgerond, is dat al te zien op de eerste turbine bij 1e Exloërmond. Tot het zover is heeft die windmolen een tijdelijke knipperende verlichting.De tijdelijke versie is nodig omdat de molen al direct zichtbaar moet zijn voor vliegverkeer. In overleg met de luchtvaartautoriteiten is een beperking van de verlichting bereikt.Als volgend jaar meer windmolens operationeel worden, volgt synchronisatie van het witte, knipperende licht. Door die synchronisatie gaan alle witte lampen tegelijk uit en aan.Bij helder weer wordt de sterkte van de lichten tot 30% verlaagd. Is de zichtbaarheid tijdens de schemer- en nachtlichtperiode meer dan 10 kilometer, dan wordt de lichtintensiteit tijdens de schemer- en nachtlichtperiode tot 10% verlaagd.Als alles volgens planning verloopt moet de definitieve verlichting van de eerste windturbine in de loop van augustus klaar zijn.