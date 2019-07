Duizendste baby geboren sinds samengevoegde verloskunde in Emmen

Baby Jet werd gisteravond iets voor half elf geboren en maakt het goed. Ook haar trotse mama en papa zijn goed te spreken, na een bevalling die bijna een dag duurde. "We zijn heel blij dat ze er is. Echt prachtig. Een wonder", glundert moeder Maaike. "We hebben zelfs nog een beetje geslapen vannacht", vult vader Marijn aan.Voor Marijn en Maaike Sijbom uit Emmen is het hun eerste kindje. "Echt overweldigend en zo lief. En ze is zo mooi!"Volgens Albert Baas, hoofd van het Ouder- en Kindcentrum van Treant in Emmen, was deze mijlpaal 'echt iets om toch even bij stil te staan'. "Vanuit drie ziekenhuislocaties zijn we naar één gegaan, dus we hebben een mooie naam bedacht voor de duizendste: de duizendste geharmoniseerde Treant-baby."Afgelopen september ging het Ouder- en Kindcentrum open in Emmen. Nu is dus de duizendste baby geboren. Baas ziet de afgelopen tijd een lichte stijging in het aantal kinderen dat geboren wordt en verwacht tussen de 1220 en 1240 baby's uit te komen in Emmen. "In vergelijking met de jaren ervoor is dat een lichte stijging. Toen lag dat aantal rond de duizend."Volgens Baas komen mensen die eerder in Emmen bevielen, weer terug. "Van mensen die eerder voor Stadskanaal of Hoogeveen kozen, zien we steeds meer dat ze nu ook naar Emmen komen. Al blijft het natuurlijk logisch dat iemand die twintig kilometer van Assen en veertig kilometer van Emmen woont, voor Assen kiest.""We hadden gehoopt op 1200 baby's, daar gaan we dus iets overheen, daar zijn we heel erg blij mee. We waren er bang voor dat het minder zou zijn, omdat we natuurlijk veel publiciteit over ons heen hebben gehad. Dan denken mensen toch: 'moeten we daar wel zijn?' Maar de reacties hier zijn positief."Door een tekort aan kinderartsen sloten in december 2017 de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Emmen. Uiteindelijk konden vrouwen daardoor negen maanden lang niet bevallen in het Scheper Ziekenhuis. In september 2018 werd het zogenoemde Ouder- en Kindcentrum geopend, de enige locatie binnen de Treant Zorggroep waar nu kinderen geboren kunnen worden, nadat in diezelfde maand de locaties in Hoogeveen en Stadskanaal werden gesloten In Drenthe kunnen vrouwen nu in twee plaatsen in een ziekenhuis bevallen: in het Scheper Ziekenhuis in Emmen en in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.