Reddingsmaatschappij waarschuwt: Zwemmen in zwemplas kan verraderlijk zijn

Met opblaasworsten, -eenhoorns en -orka's gaan we massaal te water. Dat kan ook relatief veilig. De zwemwaterkwaliteit is op de meeste plekken in Drenthe uitstekend . Dat betekent echter niet dat je daar ook vellig kunt zwemmen, zegt Albert Wink, voorzitter van de Reddingsbrigade Nijeveen. "In Drenthe kennen we geen vaste posten bij zwemplassen waar we toezicht houden. Dus we roepen zwemmers op om goed op elkaar te letten."Op elkaar letten. Het klinkt misschien wat tuttig, maar het is echt nodig. Nadat er afgelopen week drie mensen verdronken bij Den Haag in zee, meldde het CBS dat er vorig jaar in totaal 138 mensen verdronken in Nederlandse wateren. Voor het eerst sinds 2002 kwam het aantal doden door verdrinking daarmee uit boven de honderd.Volgens Wink onderschatten veel mensen de gevaren van zwemmen in open water. "Het is heel anders dan zwemmen in het zwembad. Daar is het water altijd helder, de temperatuur aangenaam, liggen er geen gekke dingen op de bodem en staat er geen verraderlijke wind."Als voorbeeld noemt de voorzitter van de reddingsbrigade Nijeveen de voormalige zandwinplassen Tussenboerslanden bij Nijeveen en Engelgaarde bij Meppel. "Die zwemplassen zijn verrassend diep, zeker tien meter. In het ondiepe gedeelte is de temperatuur van het water lekker warm, maar in het diepe deel kan het veel kouder zijn. Daardoor worden zwemmers overvallen door kramp. Je zou dan maar halverwege zijn en niet verder kunnen zwemmen. Dan heb je een probleem."Niet alleen kou, vermoeidheid en angst zijn oorzaken dat zwemmers is moeilijkheden raken. Ook het zwemniveau van Nederlanders neemt af. Je zou denken dat iedere Nederlander zwemles heeft gehad, maar volgens Wink is dat niet waar. "Dat was vroeger zo, maar tegenwoordig niet meer. Niet alle kinderen gaan standaard op zwemles of krijgen zwemles via school. En als je al wel zwemdiploma's hebt, dan geldt eigenlijk hetzelfde als voor een autorijbewijs. Pas na je diploma leer je echt zwemmen. Je moet blijven oefenen."En dan is het zo fijn om tijdens een bezoekje aan een zwemplas je mobiele telefoon erbij te pakken of een goed boek. Lekker ontspannen, maar bijzonder onhandig als je met kinderen bent. Daarover is Wink duidelijk: "Let altijd op je kinderen. Maar let ook een beetje op de andere mensen in het water."1. Ga alleen zwemmen op plaatsen waar dat is toegestaan.2. Houd kinderen altijd in de gaten, zowel in het water als op het strand. Blijf in het water op armlengte afstand bij kleine kinderen.3. Kun je niet zwemmen? Ga dan maximaal tot je knieën te water.4. Ga je een lange afstand zwemmen, zwem dan langs de kust.5. Zwem geen meren over. Op diepere plekken kan het water koud zijn, waardoor kramp ontstaat.6. Alcohol en zwemmen gaan niet samen.7. Zwem nooit alleen. Zelfs de beste zwemmer kan in problemen raken, bijvoorbeeld door kramp.8. Spring niet van bruggen, sluizen of andere bouwwerken die daar niet voor bedoeld zijn.De Reddingsbrigade in Drenthe telt zo'n vierhonderd leden. De organisatie heeft clubs in Assen, Beilen, Emmen en Meppel. Je vindt ze niet langs zwemplassen in Drenthe, maar wat doen ze dan wel? Wink: "In Meppel geven wij twee keer per week reddingszwemlessen aan leden. Dit is voor jong en oud. Kinderen leren eerst om zichzelf te redden en vervolgens om een vriendje of vriendinnetje ook te kunnen redden. Uiteindelijk worden ze opgeleid tot life savers."De Drentse brigades worden zo'n tien keer per jaar ingezet bij evenementen zoals de triatlon in Klazienaveen, Hello Festival en tijdens sinterklaasintochten. Ook worden zij ingeschakeld bij zoektochten naar vermiste mensen in het water. Aan het Noordzeestrand heeft de Reddingsbrigade in de zomermaanden wel vaste posten.