Nieuwe vrijeschool op Stad & Esch in Meppel: 'Geen lesboeken'

Voor ouders en leerlingen van de vrije basisschool De Toermalijn in Meppel gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Scholieren kunnen vanaf volgende zomer in Meppel voortgezet onderwijs gaan volgen op een vrijeschoolse manier. RSG Stad & Esch komt hiervoor met een speciale leerroute.

Het grootste verschil met regulier onderwijs is dat kinderen van vmbo, havo en vwo bij elkaar in de klas komen. De leerlingen kunnen op hun 14de of 15de levensjaar kiezen op welk niveau ze examen willen doen.

Volgens Stad & Esch heeft dat veel voordelen omdat deze opzet tot een evenwichtigere weerspiegeling van de samenleving leidt. "We hebben de gedachte dat iedereen verschillende capaciteiten en kwaliteiten heeft, en dat je die moet verbinden", vertelt Stad & Esch-directeur Rika Tuinstra.

Geen schoolboeken

Daarnaast onderscheidt een vrijeschool zich in het leren vanuit ervaringen en dingen doen. Dat gebeurt via 'periode-onderwijs'. Leerlingen werken dan drie weken achter elkaar aan hetzelfde thema, zonder schoolboeken te gebruiken. "De thema's zijn niet aan een vak gebonden, die moet je breder zien. Zoals poëzie of ontdekkingsreizen. Daar wordt intensief aan gewerkt. Kinderen leggen hun eigen ervaringen vast in een boek. Daarmee maken ze een eigen leerboek met kennis en inzichten."

Naast deze vakken worden er ook praktische- en kunstvakken aangeboden. Van houtbewerken en tekenen tot drama, en van koken en smeden tot textiel en koorzang. Verder krijgen leerlingen de mogelijkheid stage te lopen.

Overstap

De leerroute kan de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs gevolgd worden. Vanaf het derde jaar stappen scholieren over naar de 'normale' klassen van Stad & Esch. Die stap moet mogelijk zijn, hoopt het schoolbestuur, want aan het eind volgen voor iedereen landelijke examens waar iedereen aan hoopt mee te doen.

"We kijken nog naar een derde jaar, maar daarmee moeten we zorgvuldig omgaan. Want op het vmbo begin je in de derde klas al met examenvoorbereiding en dat ligt anders op havo en vwo", aldus Tuinstra.

Hoop op voldoende aanmeldingen

Het vrijeschoolplan is niet alleen voor leerlingen van De Toermalijn, álle kinderen mogen zich hiervoor aanmelden. "Het is ook voor leerlingen en ouders die de vrijeschool nog niet kennen een mooie kans om kennis te maken met het vrijeschoolonderwijs", vindt ze. "De leerroute is dus bedoeld voor leerlingen van alle basisscholen uit Meppel en omgeving die volgend schooljaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs."