Geen boek, maar een groene zonneauto bij opening Kinderboekenweek in Ter Borch

"Ik heb veel vragen gehoord, dus ik ga ervan uit dat de kinderen het interessant vinden", concludeert Loeka Demkes. Als studente communicatie is ze betrokken geraakt bij de Solar Challenge waar haar team aan deelneemt. De auto die vandaag in Ter Borch te zien is, reed eerder in Marokko. "En nu bereiden we ons voor op een race in Australië. Van het noordelijkste naar het zuidelijkste punt."

Toen zus Mellanie haar vroeg om langs te komen op de school in Ter Borch in Noord-Drenthe, kon ze eigenlijk niet weigeren. "En ik vond het best een goed idee. Het past ook goed bij elkaar, want ons thema is hetzelfde als die van de Kinderboekenweek: 'Gi-Ga-Groen'. En onze slogan is 'Gi-Ga-Groen', onze yell is 'Gi-Ga-Groen'. Alles is Gi-Ga-Groen", concludeert ze.