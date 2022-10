Weg Fochteloërveen dicht om overstekende reptielen en amfibieën

De weg door Natura 2000-gebied Fochteloërveen is de komende dagen tussen 9.00 en 18.00 uur dicht om reptielen en amfibieën de kans te geven om veilig de weg over te steken.

De reptielen en amfibieën steken een paar keer per jaar de weg over om van de randzones bij de wateren in het hoogveen te komen. Door het zonnige herfstweer van de afgelopen tijd komen de dieren nu in beweging. Over de weg rijdt veel verkeer, binnen een paar dagen tijd zijn er vijftig slangen doodgereden.