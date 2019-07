Compost maken in een vaas

De compost is inmiddels uitgestrooid in de groentetuin, maar voor het zover was moesten de kinderen wel even geduld hebben. Vorige maand maakten zij samen met medewerkers van IVN en Groei & Bloei in Hoogeveen compost in een vaas.

Hoe maak je een composthoop?

"De activiteit was speciaal bedoeld voor kinderen maar de ouders deden ook mee want zij hebben geen idee hoe het werkt", aldus Grietje Loof van IVN Hoogeveen. "We hebben de vaas gevuld met allerlei tuinafval, etensresten en beestjes die de kinderen zelf gezocht hebben."Het was een regenachtige middag, maar dat kwam juist goed uit. De compost in een vaas heeft namelijk vocht nodig en de kinderen konden mooi het regenwater in de vaas opvangen. Daarnaast is voldoende zuurstof van belang en moet je eraan denken dat je er geen gekookte etensresten in mag gooien.De ouders die Loof na afloop heeft gesproken, waren erg enthousiast. "De compost in de vaas was na ruim drie weken ook echt compost en is in de groentetuin terecht gekomen. De kinderen vonden het heel leuk om te doen en hebben geleerd hoe het werkt. Daar ging het ons om."