Woekerende exoot watercrassula in ven Dwingelderveld bestreden met zand

Natuurmonumenten bedekt een ven op het Kloosterveld in natuurgebied Dwingelderveld met schoon zand omdat het is besmet met watercrassula, een invasieve exoot.

De plant komt oorspronkelijk uit Australië en hoort niet thuis in Nederland. Het groeit explosief snel in vennen, op oevers en in graslanden. Het vormt dichte tapijten en kan andere, beschermde planten verdringen, verstikken of overwoekeren.