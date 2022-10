Gemeente Tynaarlo vangt 47 asielzoekers op in hotel Wapen van Vries

De gemeente Tynaarlo gaat 47 asielzoekers opvangen in het hotel Wapen van Vries. Het gaat om een tijdelijke oplossing. De opvang zal vooralsnog tot 31 december van dit jaar duren.

De asielzoekers komen vandaag al aan in hun nieuwe onderkomen. De onderhandelingen liepen al langer, maar de gemeente wist zelf sinds dit weekend dat het Wapen van Vries definitief de nieuwe opvanglocatie zou worden.

Kort dag

Omwonenden van het hotel zijn gisteravond tijdens een bijeenkomst geïnformeerd door burgermeester Marcel Thijsen van Tynaarlo.

Daarin gaven de buurtbewoners wel aan dat ze het nogal kort dag vinden, maar verder verliep de avond rustig, volgens een woordvoerder van de gemeente.

Opvang Laarkerk

De meeste asielzoekers die naar Vries komen verblijven al sinds 24 augustus in de gemeente Tynaarlo. Namelijk in de Laarkerk in Zuidlaren. Deze opvang verloopt goed, maar vraagt veel van de betrokken vrijwilligers, laat de gemeente weten in een persbericht.

Nu de nieuwe locatie in gebruik is genomen, gaat de opvang in de Laarkerk dicht. Een aantal vrijwilligers van de kerk blijft bij de opvang betrokken, maar in het Wapen van Vries zal ook professionele begeleiding beschikbaar zijn.