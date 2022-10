OM: verdachte dakkoffermoord uit Assen stal ook geld van slachtoffer

De 52-jarige Jan Willem H. uit Assen, die eerder bekende dat hij zijn 37-jarige Hongaarse partner in maart 2020 wurgde en daarna een tijdlang haar lichaam verborg, wordt ook diefstal van haar geld verweten. De man haalde na haar dood 5500 euro van haar rekening.

De officier van justitie vulde woensdag tijdens een inleidende zitting de dagvaarding van H. aan met dit strafbaar feit. De man verscheen niet op de zitting, wel zijn advocaat. H. kampt met depressies en de gang naar de rechtbank in Assen voor zo'n korte zitting was voor hem te zwaar. De man is inmiddels onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC), maar hij wilde niet meewerken. Het wachten is nog op het PBC-rapport en op een rapport van de reclassering.

Dobberende dakkoffer

De daad van H. kwam op 7 februari aan het licht door een dakkoffer die in het Oranjekanaal bij Orvelte ronddobberde. Buurtbewoners merkten die op en belden de politie. Toen agenten de koffer openmaakten bleek een lijk in te zitten. Het was het lichaam van de 37-jarige Hongaarse vrouw die in februari 2021 als vermist was opgegeven. De vrouw was de partner van de verdachte uit Assen. De man werd een dag later aangehouden en verhoord. Hij bekende dat hij de vrouw had gewurgd.

Foto's van de garagebox