Oude school in Emmen klaar voor opvang 170 Oekraïense vluchtelingen

Wethouder Raymond Wanders (PvdA) is tevreden over de opvanglocatie: "Het is een heel verschil met een paar maanden geleden, toen we ineens weer een extra vraag kregen", vertelt hij. "In maart hebben we al snel een opvanglocatie in het Fletcher-hotel moeten realiseren. Dat konden we toen afkijken van hoe het COA dat eerder deed. Voor deze locatie hadden we iets meer de tijd."