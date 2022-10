Asser binnenstad decor voor muzikaal talent tijdens Popronde

Meau, Froukje, Chef'Special

Geen acts uit Drenthe dit keer, maar wel talent uit het Noorden. Zo ook de 20-jarige singer-songwriter Boaz uit Harlingen. Hij is bijna klaar om het podium op te gaan bij Wielercafé Cours. "Ik heb er erg veel zin in." Assen is de achtste stad waar de jonge artiest mag optreden. "Het is uren maken op verschillende plekken. Ik leer enorm veel", zegt hij dankbaar.

Dat het festival een springplank is voor succes, blijkt uit vorige edities. Vorig jaar stond zangeres Meau nog in de voucher van de Nieuwe Kolk. Nu staat ze op de grootste festivals van Nederland. Ook bands als Chef'Special, The Vices en Froukje zijn ooit begonnen bij de popronde.

Reizend festival