OM eist celstraf tegen medewerker zorginstelling voor seksueel misbruik

De man ging als begeleider een weekendje weg met cliënten, ook in Emmen. Het slachtoffer, dat tijdelijk in een woning van de instelling woonde omdat ze thuis problemen had, ging ook mee. Op een avond masseerde hij de rug van de vrouw. Zij zag daar naar eigen zeggen geen kwaad in, maar hij ging veel verder dan zij had gedacht. De vrouw vertelde bij de politie dat de man haar uitkleedde, zoende, betastte en uiteindelijk seks met haar had. Ze heeft hem naar eigen zeggen meerdere keren gevraagd te stoppen, maar dat deed de man niet.De Emmenaar bekende dat hij de vrouw heeft gemasseerd. Hij bekende ook het zoenen en betasten, maar meer is er volgens hem niet gebeurd. “Er hing al langer een seksuele spanning tussen ons. We zaten beiden thuis in een lastige situatie, dus we hadden een klik”, zei hij. Volgens hem wilde de vrouw het ook. Toen haar zoontje in een andere kamer begon te huilen, ging zij naar hem toe en was het afgelopen, verklaarde hij in de rechtszaal. “Ik vind het verschrikkelijk dat zij het zo verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd”, aldus de man in de rechtszaal. Daar had hij die avond zelf niks van gemerkt.“Ik ben stout geweest, maar niet fout”, zei de Emmenaar bij de politie. Hij werd aangehouden nadat de vrouw een paar weken na het weekend weg met een psycholoog en daarna ook met de politie besprak wat haar was overkomen. Toen de directie van de zorgorganisatie hoorde wat er was gebeurd, werd hij ontslagen.In de rechtszaal ontkende de man nadrukkelijk dat hij als hulpverlener van de vrouw werkte. Welke problemen ze had, wist hij niet, omdat hij haar dossier niet kende. Maar volgens haar persoonlijk begeleider wist de Emmenaar wel degelijk dat ze onder meer getraumatiseerd was en een laag IQ heeft. Tijdens de zitting bleek dat ze er nog steeds veel last van heeft. Ze eist 1250 euro schadevergoeding.De officier van justitie stelt dat de man het seksueel misbruik pleegde in zijn rol als hulpverlener, waarin de vrouw afhankelijk van hem was. Ze eiste dat de man zich na zijn celstraf laat behandelen. Volgens zijn advocaat was de man in juni 2017 niet meer officieel werkzaam bij de instelling. Hij ging in het weekend mee als vrijwilliger en was niet de begeleider van de vrouw, zei de advocaat. Omdat de man dus officieel geen hulpverlener was, pleitte hij voor vrijspraak.Uitspraak: 6 augustus.