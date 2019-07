Zwemmen in Smilde dankzij fusie zwemclubs De Spatters en Najade

"Als we deze stap niet hadden genomen, dan hadden we onze zwemmers niets meer te bieden. Dan was de club nu opgeheven", zegt voorzitter Martine Pomper van Najade. "Dat was ook het einde van het zwembad geweest."Opmerkelijk is het wel. Met zwemclub Najade gaat het eigenlijk prima. De club heeft zo'n tachtig leden en de afgelopen jaren nam het ledental juist toe. Er kwamen jeugdleden bij en de financiële situatie was goed."Maar net als veel andere zwemclubs konden we eigenlijk geen nieuwe hoofdtrainer vinden. Daarnaast wilde niemand het bestuur versterken", vertelt Pomper. "Dat hebben we tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart aangekaart. Daarop meldde zich een lid aan dat trainer wilde worden, maar niemand wilde in het bestuur. Daarop hebben we een fusie met De Spatters voorgesteld."In Beilen werd het bestuur van De Spatters behoorlijk verrast door het voorstel van de buren uit Smilde, zegt voorzitter Jan Haitsma. "Wij werken al enige tijd samen. Sinds twee jaar hebben we een gezamenlijke waterpolotak, omdat beide verenigingen geen team meer in het zwembad konden krijgen. En sinds vorig seizoen werken we ook met wedstrijdzwemmen samen met Najade en De Kikker uit Emmen. Maar ik zag niet aankomen dat we op zo'n korte termijn zouden gaan fuseren met Najade."De problemen van Najade, een tekort aan bestuursleden en trainers, kent De Spatters ook. "In de nieuwe bestuurssituatie hebben we straks drie bestuurders van De Spatters en twee van Najade", zegt Haitsma. "In de twaalf jaar dat ik lid ben, heb ik nog nooit zo'n uitgebreid bestuur gezien."Pomper neemt zelf ook plaats in het bestuur van de nieuwe club. "We hebben al enkele keren samen vergaderd. Ik ben geen voorzitter meer, maar ga me meer richten op het zwemgedeelte. Voor de Smildeger zwemmers is het goed dat er een bekend aanspreekpunt in het nieuwe bestuur zit."Pomper is tevreden over de fusie, die op 1 september ingaat, maar pas op 1 januari officieel wordt. "Het is uit nood geboren. Maar uit iets vervelends hebben we toch iets heel moois gemaakt. Voor de zwemmers in Smilde zal eigenlijk niets veranderen. We hebben straks twee mooie zwembaden waar gezwommen kan worden. Alleen de contributie kan mogelijk veranderen, maar dat zat toch al in de pijplijn."Haitsma ziet juist voordelen voor de leden van beide clubs. "Vooral op het gebied van zwemwater. Het valt niet mee om op goede tijden een bad te krijgen om in te trainen. Door deze fusie wordt dit mogelijk eenvoudiger. Op termijn zou dat kunnen betekenen dat zwemmers uit Beilen af en toe in Smilde trainen en andersom. Maar komend seizoen zie ik nog geen veranderingen op dat gebied."Met de fusie lijken de namen De Spatters en Najade te verdwijnen. Eind volgende maand begint de de fusieclub het nieuwe seizoen met een gezamenlijke feestavond. Dan mogen de leden nieuwe namen aandragen. Hier volgt later een besluit over. Pomper verwacht weinig problemen van de Smildeger leden. Haitsma ziet wel dat enkele leden van zijn club, die al tientallen jaren lid zijn, moeite hebben met een nieuwe naam. "Maar die ontwikkeling is eigenlijk al een tijd gaande. Als waterpoloërs gaan we al als team Midden-Drenthe door het leven en de wedstrijdzwemmers als KSN."Met de fusie tussen Najade en De Spatters ontstaat een club met ruim 350 leden. Jan Haitsma droomt intussen stiekem verder. "Ik zou graag een betere samenwerking met alle clubs in Midden-Drenthe aangaan, zoals met De Valken in Westerbork. Zij maken grote delen van het jaar al gebruik van zwembad De Peppel in Beilen. Als we meer gaan samenwerken, dan kunnen we elkaar misschien beter helpen met zwembadtijd. We hoeven niet per sé een club te worden, maar nu zijn we vooral concurrenten."