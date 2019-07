‘Overvaller tankstation Gieten moet tbs met dwang krijgen’

Tijdens de strafzaak vandaag in Assen bleek dat de man wel is onderzocht door een psycholoog, maar die vindt tbs wat te ver gaan. De aanklaagster vindt dat juist het beste voor de man, omdat de uit Tanzania gevluchte Assenaar psychische problemen heeft en ondanks zijn leeftijd nu al achttien pagina’s strafblad heeft.Op 6 april werd een medewerkster van het tankstation aan de rand van Gieten overvallen door een man met een bivakmuts die een wapen op haar richtte en schreeuwde dat hij geld wilde. De vrouw gaf de man een geldcassette en daarmee vluchtte hij. De medewerkster belde 112 en meteen daarna haar baas. Ze omschreef hoe de overvaller eruit zag.De eigenaar van het tankstation reed naar haar toe en kwam onderweg bij de N34 een man tegen die voldeed aan haar beschrijving. Ook een andere automobilist zag de man lopen met een geldcassette en vertrouwde het niet. Vlakbij de carpoolplaats bij de autoweg sprak hij hem aan. De automobilist pakte de geldcassette af en legde hem in de auto. Op dat moment trok de man een bivakmuts over zijn hoofd en een pistool uit zijn zak, deed alsof hij hem doorlaadde en eiste het geld terug.De eigenaar van het tankstation, die ook naar de carpoolplaats was gereden, hield de verdachte aan. De politie kon hem even later meenemen. De man ontkende dat hij de overvaller was, maar volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs dat hij het wel was. Het wapen bleek overigens van plastic. Er zat DNA van de Assenaar op en dat gold ook voor de bivakmuts en de jas, die de overvaller aan had.De medewerkster van het tankstation heeft nog steeds veel last van wat haar is aangedaan en eist ruim 1800 euro schadevergoeding. De man die de geldcassette afpakte, voelde zich ook erg bedreigd en wil 800 euro schadevergoeding hebben.Naast de overval wordt de Assenaar verdacht van acht andere misdrijven, waaronder betrokkenheid bij een vechtpartij in een parkeergarage in het centrum van Assen, diefstal en verzet bij een arrestatie. Het meeste daarvan heeft hij wel bekend.De man is vanwege een psychische stoornis verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De rechtbank wilde de zaak vandaag niet uitstellen vanwege extra psychiatrisch onderzoek. Over twee weken beslist ze daarover. Mocht de rechtbank extra onderzoek voor tbs niet nodig vinden, dan wil de officier dat de man vijf jaar de cel in gaat.