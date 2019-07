Museum in Coevorden 's middags dicht vanwege hitte

Het Stedelijk Museum in Coevorden houdt de komende dagen 's middags de deuren dicht. Vanaf morgen is het museum alleen in de ochtend open, van 9.30 tot 13.00 uur.

"Voor zowel de bezoekers als onze vrijwilligers is het gewoon te wam", zegt directeur Stefanie Ottens van het museum aan de Haven. "We zitten in een monumentaal pand, waardoor het ook binnen erg warm wordt. De warmte blijft ook lang hangen, omdat we natuurlijk niet 's nachts alle ramen open kunnen gaan zetten."Ottens verwacht dat het Stedelijk Museum in ieder geval tot en met zaterdag in de middag dicht is. Zondag verwacht ze wel weer gewoon open te kunnen. Dan is het museum geopend van 12.00 tot 17.00 uur.Het Stedelijk Museum volgt voor de temperaturen de verwachtingen van het KNMI.De gemeente Coevorden laat ondertussen via social media weten dat inwoners niet raar moeten opkijken als ze een strooiwagen voorbij zien komen. "Bij heel heet weer kan de bovenlaag van het asfalt zacht worden en dat kan sporen veroorzaken. En wat helpt daartegen? Juist! Zout!" schrijft de gemeente.