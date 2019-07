Drie jaar cel voor steekpartij bij Club Senza Emmen

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vier jaar cel voor poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. Een van de broers liep een steekwond op in zijn rug en de ander in zijn bil. De steek in de rug had volgens het OM dodelijk kunnen zijn, omdat vitale organen geraakt hadden kunnen worden.De rechtbank vindt dat daarvoor te weinig bewijs is. Zij gaat uit van twee pogingen tot zware mishandeling. Daardoor valt de straf lager uit. Dat de man in de club één van de broers met de dood bedreigde, vindt de rechtbank wel bewezen. De Emmenaar ontkent dat.De broers vertelden dat ze na het uitgaan met vrienden achter de man en zijn vriendin aanliepen omdat de twee ruzie hadden. Ze hielden in de gaten of het wel goed ging met de vrouw. Volgens de Emmenaar zochten de mannen zelf ruzie en omsingelden ze hem en zijn vriendin in een steegje.De dader is als kind gevlucht uit Sierra Leone waar hij kindsoldaat was. Daardoor kampt hij met een trauma. Toen hij omsingeld werd, kwam zijn verleden weer naar boven, vertelde hij tijdens de rechtszaak. Omdat hij zich bedreigde voelde, trok hij een mes.Zijn advocaat bepleitte dat de man handelde uit noodweer. De rechtbank veegde dat van tafel, mede omdat hij een knipmes had meegenomen tijdens het stappen. “Dat hoort niet thuis in het uitgaansleven”, aldus de rechtbank. “Hij dreigde in de club al met steken en voegde daarna buiten de daad bij het woord.”De man zou ook psychiatrisch behandeld moeten worden, vindt de rechtbank. Maar hij is ongewenst verklaard en kan daardoor in Nederland geen behandeling meer krijgen.