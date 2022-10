Boerenorganisaties kritisch op plan uitkopen 500 grootste stikstofvervuilers

"Weer heel veel woorden", zegt Jos Ubels van Farmers Defence Force over de toespraak van Johan Remkes bij de aanbieding van zijn rapport over de stikstofproblematiek. Desalniettemin noemt Ubels het wel 'krachtig' dat Remkes de verantwoordelijkheid van het kabinet in het vinden van een oplossing benadrukt.

Hoewel Ubels zich positief uitlaat over hoe Remkes zijn rol als bemiddelaar vervuld heeft, blijft hij sceptisch over het verdere verloop van het stikstofprobleem. "Woorden doen er veel minder toe dan daden."

'Menselijk uitkopen'

In Remkes' advies om zo snel mogelijk circa 500 van de grootste vervuilers uit te kopen, ziet de vicevoorzitter van de boerenclub geen brood. Hij snapt niet hoe het kabinet het enerzijds kan hebben over het gedwongen uitkopen van bedrijven, en anderzijds over menselijkheid. "Je stelt niemand gerust als je zegt: wij gaan jou heel menselijk verplicht wegkopen."

Dirk Bruins van LTO Noord denkt er in grote lijnen net zo over. Hij heeft weinig heil in de praktische uitvoerbaarheid van het plan. Zo'n 500 tot 600 boerengezinnen in vijf jaar tijd een aanbod doen? Dat lijkt me onmogelijk. Het voorstel waar Remkes nu mee komt is uiterst teleurstellend en niet acceptabel."

Bruins spreekt van een dubbele boodschap in het verhaal van Remkes. Volgens hem wordt er in het plan al een slag om de arm gehouden wat betreft de haalbaarheid. "Waarom dan zo vasthouden aan 2030?"