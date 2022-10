Steeds meer jongeren uit het Noorden in de zware criminaliteit: 'Heftig en zorgelijk'

Steeds meer jongeren in Noord-Nederland maken zich schuldig aan zware misdrijven. Bovendien worden de plegers telkens jonger. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM), dat spreekt van een 'zorgelijke' ontwikkeling.

Het aantal voorgeleidingen van jeugdige verdachten bij de meervoudige kamer in Noord-Nederland is in vier jaar verdubbeld. De meervoudige kamer behandelt ernstige gevallen, zoals steekpartijen en roofovervallen.

Waren er in 2018 honderd voorgeleidingen, in 2021 bedroeg dat aantal 206. De verwachting is dat de cijfers van dit jaar in lijn liggen met de cijfers van vorig jaar, laat het OM weten.

Messengebruik

Politie en Openbaar Ministerie zien de laatste drie jaar een toename van jonge criminelen. "We hebben het bijvoorbeeld over messenbezit. Als ze ruzie krijgen, wordt er iemand neergestoken of bedreigd met een mes", zegt jeugdofficier van justitie Amrah Hertogs tegen Omrop Fryslân . "Ook zien we overvallen of bedreigingen met een mes."

"De jongste verdachten die wij zien zijn 13, 14 jaar. Maar de grootste groep is 15, 16 jaar oud. Dat is vrij heftig en zorgelijk. Zeker als ze ernstige feiten plegen."

De criminaliteit onder jongeren gaat volgens Hertogs dikwijls hand in hand met problemen thuis. "Vaak gaat het om kinderen die ver voor hun tienerleeftijd al uit huis geplaatst zijn, maar we zien ook financiële- of verslavingsproblemen. Vaak komt het niet helemaal uit de lucht vallen dat er verkeerde dingen gebeuren."

Volgens het OM gaat het ook om jongeren die klusjes in de drugshandel doen en omgang met zwaardere criminelen hebben.

Educatie

Het Openbaar Ministerie wil dat er op scholen en in wijken wordt gewezen op de risico's van de criminaliteit om de jongeren weerbaar te maken tegen de invloeden uit criminele netwerken. "Vooral jongeren in minder goede sociaal-maatschappelijke omstandigheden, hebben een groter risico om in de ondermijnende criminaliteit terecht te komen."