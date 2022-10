Boek over rechtszaak rond beëindiging treinkaping De Punt: 'Beeld is gekanteld'

Waarom heeft u dit boek geschreven?

"Daar zijn veel redenen voor geweest. Het was een intensief proces, waarin veel is gebeurd. Ik dacht: het is goed om dat op een rijtje te zetten. Ik ben met deze zaak veel in de media geweest, maar dan krijg je alleen het beeld van mij waarin ik als advocaat optreed en voor mijn cliënten de zaak bepleit. Ik wilde het totaalplaatje laten zien, ook wat deze zaak met mij deed. Hierin komt alles samen. We hebben uiteindelijk verloren, maar wonnen ook onderdelen. Je ziet wat het recht kan doen. Want winst in een zaak is niet per se het ultieme doel, het gaat over veel meer. En dat liet zich hier goed zien. Niemand heeft er spijt van, ondanks het verlies."

Gaat het boek ook over meer dan de treinkaping?

"Absoluut, want die kaping kwam ergens uit voort. Je zou er het woord terrorisme op kunnen plakken, maar de acties van toen zijn niet te vergelijken met bijvoorbeeld terreurgroep IS. Ik denk dat deze zaak het beeld ook wel wat heeft gekanteld. Je moet het niet geïsoleerd als kapingen zien. Sinds deze zaak is er zoveel gebeurd. Zelfs tot aan Dries van Agt (die destijds minister van Justitie was, red.) toe. Hij gaf ook aan dat hij niet zozeer de beëindiging van de kaping anders had moeten aanpakken, maar wel vond dat hij zich richting de Molukse gemeenschap anders had moeten opstellen. Want die groep is onrecht aangedaan. Die kaping was daar een uiting van. Ik denk dat we - zonder de actie goed te praten - iets meer begrip kunnen opbrengen voor de positie waarin deze mensen zich bevonden. Want die positie was ronduit hopeloos en schandalig."

In 2013 verbond u zich aan deze zaak. Had u enig idee waar u aan begon?

"Nee, haha. Onderschat heb ik het zeker niet. Maar dit had ik van tevoren niet allemaal kunnen weten."

De zaak lag - en ligt - gevoelig en maakte een hoop los. Dat had u wel kunnen verwachten toch?

"Ik wist wel dat deze zaak heel veel zou vragen. We moesten reconstrueren wat daar is gebeurd op zo'n gevoelig moment, waar het gaat over leven en dood, in fracties van seconden. Ik voelde wel dat het niet eenvoudig zou worden, omdat er grote politieke en militaire belangen aan de orde waren. En dan had je er ook nog het verhaal van de Molukkers bij. Dus dat voelde ik wel. Maar wat dat concreet zou betekenen, daar had ik geen idee van. Misschien is dat maar goed ook."

In uw boek schrijft u dat u ook bedreigingen ontving. We hoeven niet in detail te treden, maar dat zijn geen plezierige berichten.

"Interessant genoeg waren het juist niet de gegijzelden die zich zo uitten. Er zijn namelijk ook gegijzelden die zich achter de zaak hebben geschaard. Het probleem is ook dat de rechtszaak werd geassocieerd met geld. Daar ging het helemaal niet om. Maar in een civiele procedure moet er schade zijn geleden en daar koppel je een bedrag aan. Ons belang was de waarheid, en juist in de waarheidsvinding zat de winst van de zaak. Het is niet meer zo zwart-wit. Er mag over zoiets geprocedeerd worden. Want het zó afdoen dat er geen enkel onderzoek is, je niemand verhoort, alles onder het tapijt schuift en erover staat te liegen in het parlement is ook niet de manier."

Wat is u het meest bijgebleven?

"Ik vond het heel mooi om aan de Molukse zijde te kunnen werken. Er was wederzijds vertrouwen. Ik heb er veel eer uit kunnen halen. De zaak die tegen mij gericht was (Zegveld werd door een groep mariniers aangeklaagd voor smaad en laster, maar justitie ging niet over tot strafvervolging, red.) was ook bijzonder, want de boel kwam wel op scherp te staan. Mag je zeggen dat mensen vermoord zijn door commando's? Maar dat was juist de kern van de zaak. Als ik dat niet mocht zeggen, stopte mijn werk."

U schrijft dat uw leven naar de achtergrond verdween tijdens de zaak. Zat u er zó diep in?

"Ja, maar het kan ook niet anders dan dat dit de hele tijd in je hoofd zit en dat je er alles voor aan de kant zet. Je moet het écht willen weten. Dit doe je niet even tussen negen en vijf. Het is topsport, want je moet wat meer geven van jezelf."