Orkest verrast 87-jarige Mia Vos uit Vledder: 'Ik ben er kierewiet van'

Deze week klinkt er weer muziek door dorpshuis Oens Huus in Wapse, nu orkest VCE Westerveld - na twee jaar coronastilte - weer concerten organiseert voor mensen met een muzikale wens. Een van de gelukkigen was de 87-jarige Mia Vos uit Vledder. De oud-pianiste kan zelf niet meer spelen, daarom werd voor haar gespeeld. En daar genoot ze met volle teugen van.

De vraag of het leuk was, hoeft eigenlijk niet gesteld te worden. De superlatieven vliegen elke omstander om de oren. "Ik vind dit méér, dan gewoon een aardigheidje. Ik ben diep van binnen helemaal kierewiet in mijn hoofd. Dit had ik mijn hele leven niet kunnen bedenken. Super de super!", bejubelt ze het optreden.

'Dit doet echt iets met mij'

Orkest VCE had speciaal voor Vos het lied Honeysuckle rose ingestudeerd, haar lievelingsliedje. "Dit voel ik intens diep van binnen. Daar word ik alleen maar hartstikke gelukkig van als ik het hoor en op mag zuigen. Dat doet echt iets met mij."

Na de laatste noot wendde de dirigent van dienst, Maarten Gal, zich tot Vos. Ook hij kreeg een compliment, al was er wel een verbeterpunt. Het moest iets sneller, vond Mia een kritiekpuntje.

Daarop bewoog de dirigent zich terug naar het podium en speelde het orkest nog eens Honeysuckle rose. Dit keer net iets te snel, oordeelde ze. "Het moet er eigenlijk net tussenin zitten." Dirigent Gal wist daar wel het antwoord op. "Waarom komt u zelf niet even de leiding nemen?"

Geen slaap

Er volgde een grote lach bij Vos, die vanuit haar stoel in de benen kwam en zich rustig naar het orkest begaf. Na enkele bekende gezichten begroet te hebben nam ze de dirigeerstok in de hand. Meteen leek het alsof ze nooit anders had gedaan: Vos las de eerste noten, telde af bij haar eerste beweging en het orkest begon te spelen. Precies op het juiste tempo. "Ik vond het leuk om te doen", glundert ze na afloop. "Ik weet niet of je het gezien hebt, maar mijn voetjes gingen heen en weer. Ja, alleen de linkervoet, want anders rol ik omver."

De avond maakte Vos dolgelukkig. "Ik denk dat ik er ook stralend uitzie, vooral doordat ik mijn favoriete liedje heb gehoord. Een muziekavond is aan mij wel besteed, dus hier zit een heel tevreden mens."

Ze maakte zich nog over één dingetje zorgen. "Ja, of ik vanavond snel in slaap val. Ik denk dat het moeilijk wordt, na alle indrukken. Maar gelukkig ben ik een avondmens."