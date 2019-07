Vleermuizen zaten sloop uitgebrand pand Vanboeijen in de weg

Het terrein van Vanboeijen in Assen heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Vele oude woningen waar mensen met een verstandelijke beperking woonden, zijn vervangen door nieuwbouw. De woningen aan de Dokter Hoejenboslaan zijn één van de laatste panden die nog tegen de vlakte zouden gaan."De grond is verkocht aan een projectontwikkelaar", vertelt woordvoerder Aimée van der Merk van Vanboeijen. "Die zou de woningen slopen, maar er werden sporen ontdekt van vleermuizen. Daarom loopt er nu een aanvraagprocedure bij de provincie om het gebouw in de toekomst toch te mogen slopen."Het is niet duidelijk hoe het afgelopen is met de vleermuizen. "Voor ons is niet duidelijk of er tijdens de brand vleermuizen in het pand waren. We hopen natuurlijk van niet", aldus Van der Merk.Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.