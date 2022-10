Alie (74) was bij het eerste concert van The Beatles in Nederland: 'Het waren mijn idolen'

Alie Lelieveld uit Dalerveen was 58 jaar geleden één van de gelukkigste tieners op aarde. Na lang sparen kon ze samen met haar zusje naar een concert van een opkomende band uit Liverpool: The Beatles. In 1964 waren ze voor het eerst in Nederland en dat wilde de familie voor geen goud missen.

Lelieveld woonde in de Noord-Hollandse kustplaats Julianadorp, niet ver uit de buurt van het dorpje waar The Beatles optraden. "Ze speelden die dag in Blokker", vertelt ze enthousiast. "Het waren echt mijn idolen. We waren vroeg binnen, dus stonden bijna helemaal vooraan. Maar het was niet eens uitverkocht."

7,50 gulden voor een ticket

Haar kamer hing vol met posters van de band, die ze via vriendinnen leerde kennen. "Ik kreeg foto's te zien van die leuke jongens. En via onze platenspeler thuis luisterde ik naar de liedjes van The Beatles. Ook kwamen ze op de radio wel voorbij", legt Lelieveld uit, die zo binnen no-time groot fan werd.

Inmiddels zijn alle posters en krantenkoppen verdwenen in plakboeken, die ze goed heeft bewaard in haar huis in Dalerveen. "Hier zie je het kaartje waarmee ik toen binnen ben gekomen. Dat had ik besteld bij Radio Veronica, die het organiseerde. Het kaartje was 7,50 gulden. Veel geld voor die tijd."

Boven de ingeplakte knipsel staat een duidelijke zin: De beste dag van mijn leven.