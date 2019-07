Ploeg van wielrenner Elmar Reinders houdt op te bestaan

​Op de website van Roompot-Charles valt te lezen dat het om een beleidskeuze gaat, die losstaat van sportieve resultaten van de ploeg.Naast de 27-jarige Reinders, fietsen bijvoorbeeld ook Lars Boom, Pieter Weening en Boy van Poppel voor Roompot-Charles. Oud-wielrenner Michael Boogerd is één van de ploegleiders.Het is nog niet bekend of de ploeg met bijvoorbeeld een andere sponsor door kan gaan. Het management van het team schrijft op de website alles op alles te zetten om een nieuwe hoofdsponsor te vinden. "Noodzakelijk voor het voortbestaan van het team. Tegelijk moeten we realistisch en transparant zijn, in de eerste plaats voor onze renners en medewerkers. Als zij nu een nieuwe stap in hun carrière kunnen zetten, zullen wij hen allerminst iets in de weg leggen. Integendeel, de komende maanden krijgen zij nog heel wat kansen om zich in de kijker te rijden."Emmenaar Elmar Reinders doet zondag 4 augustus, in het oranje-zwart van zijn huidige ploeg, mee aan de Gouden Pijl in Emmen