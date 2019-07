Verdachte brandstichting in Emmen wordt psychisch onderzocht

In de nacht van 12 april brak brand uit in de keuken van een appartement op de bovenste verdieping van het complex aan de Fokkingeslag. Meerdere flatwoningen moesten worden ontruimd en een vrouw raakte gewond. Het is onbekend hoe groot de schade is.De Emmenaar wordt ervan verdacht dat hij die nacht een handdoek en gordijnen in brand heeft gestoken. Volgens een psycholoog, die al met de man heeft gesproken, lijkt hij ernstige psychiatrische problemen te hebben. Maar het is nog onduidelijk welke stoornissen hij heeft. Daarvoor is volgens de psycholoog meer onderzoek nodig. Dan kan misschien ook worden gezegd of de man bijvoorbeeld verminderd toerekeningsvatbaar is.De advocaat van de Emmenaar zei dat haar cliënt, die vastzit en niet in de rechtbank was, wel wil meewerken aan het onderzoek. Doordat de man sinds zijn arrestatie niet altijd meewerkt, durfde de advocaat geen garanties te geven. Als hij alsnog weigert, is de kans groot dat hij voor observatie naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht wordt gestuurd, zei de voorzitter van de rechtbank.De inhoudelijke rechtszaak staat gepland op 12 september, maar vanwege het nieuwe onderzoek is het niet zeker of het doorgaat.