Miljoenenproject tegen wateroverlast Norg-West fors vertraagd

Inwoners van Norg-West moeten bij hevige regenval nog wat langer rekening houden met natte voeten. De gemeente Noordenveld moet het miljoenenproject tegen wateroverlast in de wijk noodgedwongen uitstellen.

In een brief aan inwoners schrijft de gemeente dat er tijdens het voorbereiden van de werkzaamheden het één en ander fout is gegaan. Vooral het aanpakken van de riolering blijkt een veel grotere puzzel dan gedacht.

Nieuw ontwerp

Er is geen rekening mee gehouden dat de woningen aan de Eenerstraat niet aan de voorkant, maar aan de achterzijde zijn aangesloten op de riolering. Ook heeft de gemeente een belangrijke persleiding niet opgemerkt en is het aanpakken van de riolering in de voet- en achterpaden 'een grotere uitdaging dan voorzien'.

De gemeente gaat nu eerst het ontwerp voor de nieuwe riolering aanpassen en dus worden de werkzaamheden uitgesteld. Ook de afwatering langs het Tonckensbos wordt mogelijk aangepast. De rest van het ontwerp blijft volgens de gemeente hetzelfde.

Extra kosten?

De gemeenteraad ging vorig jaar akkoord met een investering van 2,8 miljoen euro. Na de aanbesteding bleek volgens de gemeente echter al dat het plan door de gestegen prijzen 1,1 miljoen euro duurder wordt. Dat zou nog meer kunnen worden, afhankelijk van wanneer de gemeente nu aan de slag kan. In ieder geval wordt dat pas na de winter.

De precieze start hangt volgens het door de gemeente ingeschakelde adviesbureau af van de grootte van de aanpassingen. "Als het meevalt dan kunnen we met een paar kleine aanpassingen het werk uitvoeren zoals we dat hadden bedacht. De verwachting is we in dit geval direct na de winter kunnen beginnen. Als de noodzakelijke aanpassingen een grotere impact hebben dan kost dit meer tijd."

Mocht het tegenzitten, dan zou de gemeente wellicht pas over anderhalf jaar bezig kunnen. Dat terwijl ze eigenlijk al in augustus aan de slag wilden. Mocht er nóg meer geld nodig zijn, dan zal de gemeenteraad opnieuw een besluit moeten nemen. Dat kost hoe dan ook extra tijd.

'Slechte communicatie'

Buurtvereniging Dikninge, dat een groot deel van de betrokken huishoudens vertegenwoordigt, is niet blij met de gang van zaken. De vereniging schrijft in een brief aan de gemeente dat er eerder al slecht is gecommuniceerd over op welke plekken en op welk moment er werk verzet zou moeten worden. Ook wil de buurtvereniging weten of het plan überhaupt nog doorgaat.