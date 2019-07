Raad van State: Eerst stallen slopen voordat wordt gebouwd in Alteveer

De gemeente De Wolden wilde het bestemmingsplan wijzigen, door de Ruimte voor Ruimte-regeling toe te voegen. De regeling houdt in dat er pas een nieuw gebouw mag komen, als een ander gebouw wordt gesloopt.De bestemmingsplanwijziging werd gepubliceerd in plaatselijke media, maar volgens de familie werden ze hierin op het verkeerde been gezet. Zo werd volgens de Hoogeveens eigenaren alleen Alteveer genoemd, wat niet alleen een plaats maar ook een straat is. Pas later in de tekst werd specifiek naar huisnummers verwezen, waaronder die van hen.De familie maakte bezwaar tegen het bestemmingsplan, maar volgens de gemeente De Wolden kwam die te laat. Daar is Raad van State het dus mee eens en daarom geldt de Ruimte voor Ruimte-regeling ook voor de familie uit Hoogeveen.Een eerder gesprek over het slopen van stallen tussen de familie en een staleigenaar liep spaak. Na de uitspraak van Raad van State moet de familie opnieuw op zoek naar iemand in de gemeente die een gebouw wil slopen en die zogenaamde sloopmeters aankopen.