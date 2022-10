Natuurclubs waken voor vertraging stikstofaanpak: 'Jojobeleid, daar kan landbouw niet tegen'

Dat Remkes niet tornt aan eerder gestelde doelen, stemt Hoekstra ook tot tevredenheid. De VVD'er wil in 2030 dat de stikstofuitstoot is gehalveerd, maar wil dat doel niet in beton gieten. In 2025 en 2028 moet gekeken worden of die halvering haalbaar is. "Boterzacht", vindt directeur Andy Palmen van Greenpeace. De natuurorganisatie maakt zich "flinke zorgen" na de aanbevelingen van de oud-politicus uit Groningen.