Meesters en juffen in Meppel op gitaarles: 'Je voelt kinderlijke onzekerheid'

Vijftig leerkrachten van basisscholen in Meppel gaan de komende weken zelf ook in de schoolbanken. Ze gaan naar gitaarles. De drempel voor muziek in de klas moet hiermee een stuk lager worden.

Als de meester of juf zelf goed overweg kan met een gitaar, is de kans groot dat kinderen ook muzikaal worden. Daarom roept onderwijsstichting Promes ze op om op muziekles te gaan. Binnen twee dagen hadden zich al 43 leerkrachten aangemeld en dat aantal is opgelopen tot vijftig. Een van de leerkrachten die zich meteen vol enthousiasme aanmeldde, was juf Lianne Lubbinge: "Toen ik dit las dacht ik meteen: wat een leuke kans. Dan kunnen we straks samen met de kinderen muziek maken. Wat is er leuker dan een instrument gebruiken?"

De eerste liedjes zijn al te horen vanaf Lubbinges gitaar. Is ze een snelle leerling? "Het valt me niet tegen. Met een spiekbriefje erbij gaat het goed. Ik zal het wel spannend vinden om voor het eerst te spelen de klas. Maar met bekende liedjes en de hulp van de leerlingen moet het goedkomen. In mijn klas zal De wielen van de bus wel een goede binnenkomer zijn, wie weet wat er dan nog gaat gebeuren."

Vuurdoop in de klas

Haar collega-leerkracht Ruben Scholten voorziet ook al een feestje in zijn klas. "Ik denk dat kinderen het heel erg leuk vinden. Muziekles met een instrument inspireert veel meer dan iets op het bord." Binnenkort volgt zijn vuurdoop met de gitaar in de klas. "Ik begin met een eenvoudig liedje. Wat je doet, wil je wel goed kunnen."

"Het is een leuke aanvulling op je muziekles", vult Lubbinge aan. "Dit geeft reuring en show. En misschien maakt het kinderen enthousiast om ook een instrument te gaan leren." Dat laatste is precies het doel van onderwijsbestuurder Niels Strolenberg. "Muziek maken is niet alleen leuk, het zorgt ook voor een creatieve uitdaging, ontspanning en verbinding in de school en de klas", zegt hij.

Hij vervolgt: "Op veel scholen in Nederland krijgt muziek minder aandacht, bij Promes niet. Uit onderzoek weten we dat muziek zorgt voor verbinding tussen kinderen. Muziek kan helpen bij de omgang met emoties of zorgen voor het oproepen ervan. Verschillende muzieksoorten zorgen ook voor herkenning en begrip van kinderen voor andere culturen. Door muziek komen verhalen samen."

Onderzekerheid

Binnen Promes werken 220 leraren en ondersteuners voor ruim 1300 leerlingen. Strolenberg: "Zo'n 100 leraren konden al een instrument spelen. Nu komen daar nog eens 50 leraren bij. Dat betekent dat ongeveer twee op de drie van de leraren een instrument kan spelen in de klas en school. Dat is natuurlijk supergaaf."