Landelijke ophokplicht voor pluimvee vanwege opleving vogelgriep

In heel Nederland geldt per direct een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogels. Landbouwminister Piet Adema heeft dat besloten omdat er een opleving is van het vogelgriepvirus. De maatregel geldt voor commerciële- en hobbyhouders.

"Het hoge aantal besmettingen maakt helaas duidelijk dat extra voorzorg nodig is", schrijft Adema aan de Tweede Kamer. In oktober vorig jaar werd ook een landelijke ophokplicht ingesteld, die duurde tot eind juni.

Vogelgriepgevallen in Drenthe

In de afgelopen periode is meerdere keren vogelgriep ontdekt, onder meer in Nieuw-Weerdinge. De ruim 200.000 vleeskuikens werden afgemaakt. Ook in Kiel-Windeweer, net over de grens in Groningen, werd het virus vastgesteld. Daar werden 102.000 vleeskuikens geruimd.