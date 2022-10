Jumelet over advies Remkes: onrust enigszins getemperd, maar natuur moet op orde komen

De adviezen van Johan Remkes over de stikstofproblematiek onderkennen de onrust die over het thema is ontstaan. Die indruk heeft CDA-gedeputeerde Henk Jumelet.

Of het allemaal zo ver moet komen, valt nog te bezien, meent de provinciebestuurder. "Vrijwilligheid is en blijft het uitgangspunt in het advies. Remkes gaf bovendien aan ook te kijken naar innovatie en verplaatsing van agrarische bedrijven. Onze ervaring als provincie is dat we in het verleden ook tot goede afspraken konden komen met de agrarische sector. Stoppen op vrijwillige basis is daar ook onderdeel van geweest. En dat werkt, blijkt uit de praktijk. Maar ik ben wel benieuwd naar de reactie van het kabinet op dit advies."