Alleen geldboete voor man die motorrijder aanreed in Zwartemeer

De rechtbank in Assen vindt niet dat een 32-jarige man uit Geesbrug die in 2017 een motorrijder aanreed in Zwartemeer onvoorzichtig of roekeloos reed. De man hoeft zijn rijbewijs daarom niet in te leveren en krijgt ook geen werkstraf.

Maar volgens de rechtbank is het wel bewezen dat hij het verkeer in gevaar heeft gebracht, doordat hij was afgeleid door zijn navigatiesysteem. Hij zag daardoor de motorrijder op het Verlengde Echtenskanaal Noordzijde over het hoofd toen hij het afsloeg, terwijl die voorrang had.Voor die verkeersfout is hij veroordeeld tot een boete van 500 euro. Daarnaast heeft hij een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden gekregen.De aanrijding gebeurde in april 2017. De man reed op een plek waar hij naar eigen zeggen nog nooit was geweest en keek daarom op zijn navigatiesysteem. De motorrijder probeerde de botsing nog te voorkomen door een noodstop te maken, maar dat had geen zin. Hij had onder andere een gebroken arm en heeft anderhalf jaar niet kunnen werken.Uit een blaastest op straat bleek dat de man uit Geesbrug ook had gedronken. Hij blies een ‘PA’, wat betekent dat hij in de gevarenzone zat. Maar toch valt de man niets te verwijten, vindt de rechtbank. De politie heeft namelijk niet verder onderzocht wat de man op had.De verdachte was tijdens de strafzaak heel bang dat zijn rijbewijs afgepakt zou worden, omdat hij dan zijn nieuwe baan kwijtraakt. De rechtbank vond de aanrijding te lang geleden om nu nog een onvoorwaardelijk rijontzegging op te leggen. Het Openbaar Ministerie had negentig uur werkstraf en zes maanden rijontzegging (drie voorwaardelijk) geëist.