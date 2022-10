Provincie houdt eind oktober bijeenkomsten over transferium De Punt

De provincie Drenthe houdt eind oktober een aantal bijeenkomsten over de mogelijke komst van een transferium langs de A28, bij De Punt. Het idee is om met de omgeving in gesprek te gaan en het draagvlak te bepalen. Op basis daarvan zal de provincie het plan al dan niet heroverwegen.

Dat staat in de antwoorden op vragen die de Partij voor de Dieren stelde aan het Drentse provinciebestuur. Het transferium moet gaan bestaan uit een grote parkeerplaats voor honderden auto's, een OV-knooppunt voor buslijnen en nieuwe op- en afritten van de A28. Op zijn vroegst zullen de resultaten van de gesprekken met omwonenden in november aan de Staten worden voorgelegd.

Heet hangijzer

De plannen voor de komst van het transferium bestaan bijna tien jaar. Een heet hangijzer is de aangrenzende natuur van het Drentsche Aa-gebied. Tegenstanders vrezen dat die onevenredig onder druk komt te staan. Afgelopen zomer werd op het provinciehuis nog een petitie overhandigd met ruim drieduizend handtekening tegen de aanleg.

Ook binnen de gemeente Tynaarlo bestaat er zowel binnen de raad als het college verdeeldheid over het voorgenomen plan. Een wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk, maar dat is nog niet afgetikt.

Twijfels over nut en noodzaak

"In gesprek met het college van gemeente Tynaarlo is geconstateerd dat er uiteenlopende beelden over de plannen bestaan en dat twijfels over nut en noodzaak de besluitvorming ten aanzien van het bestemmingsplan beïnvloeden", schrijft de provincie.

Verder is er een ontheffing voor de geldende natuurbeschermingswetten aangevraagd. Ook hier is nog geen knoop over doorgehakt.

Actiegroep roert zich

Actiegroep Transferium-Nee zat vanmiddag om tafel met wethouder Jelbrich Peters over het transferium. Volgens de tegenstanders zijn er twee opties overgebleven voor het gemeentebestuur: het plan gaat in zijn geheel door (inclusief op- en afritten) of helemaal niet.