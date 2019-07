Man vrijgesproken van misbruiken zwakbegaafde ex-vriendin

De rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is dat de man haar heeft misbruikt. Dat de vrouw een laag IQ heeft, wil volgens de rechtbank niet zeggen dat ze niet zelf haar wil kan bepalen en geen weerstand kon bieden aan haar ex-vriend. Daarom sprak de rechtbank de man Emmenaar vrij.Het OM eiste twee weken geleden 180 dagen voorwaardelijk celstraf, 120 uur werkstraf en een behandeling.De vrouw woont in een instelling in Peize. Daar zocht de Emmenaar haar begin vorig jaar op, nadat hij hun relatie had beëindigd. Dat had hij via de telefoon gedaan en dat vond hij achteraf niet zo netjes van zichzelf, zei hij twee weken terug tijdens de rechtszaak. De man is zelf ook verstandelijk beperkt, maar woont op zichzelf.Toen ze samen een film keken zou de vrouw hem hebben verleid, zegt de man. Een paar dagen later deed een begeleider van haar aangifte, omdat de seks tegen haar zin was geweest. De Emmenaar verklaarde dat het met wederzijdse instemming is gebeurd en was zich van geen kwaad bewust.