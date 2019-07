Het is 30 graden boven nul, waarom zet Noordenveld strooiwagens in?

Pekelwater is een mix van zout en water. "Ten eerste koelt het asfalt af door het water, dus we zouden ook gewoon water kunnen sproeien. Maar zout trekt, net als keukenzout, water aan”, legt Ipema uit. “Dus het heeft iets langer een verkoelende werking omdat het, nadat het water verdampt is, vocht uit de lucht haalt.”Een andere mogelijkheid is het strooien van zand. "Dat hebben we niet overwogen", aldus Ipema. "Dat plakt namelijk aan de weg en dan moet je het ook weer opruimen."Ipema zegt dat dit niet heel bijzonder is. Ook vorig jaar heeft de gemeente namelijk strooiwagens ingezet. Nieuw asfalt en wegen met een nieuwe slijtlaag zijn vooral vatbaar deze periode. Die smelten namelijk sneller. “We blijven volhouden en hopen dat we het smeltende asfalt weten te voorkomen”, aldus Ipema.Desondanks blijft de inzet van strooiwagens in de zomer een gek gezicht. “Mensen denken misschien dat we een zonnesteek hebben. Ik kan me voorstellen dat het een rare gewaarwording is, maar misschien koelt de gedachte ze ook weer een beetje af", zegt wethouder Ipema lachend over het tafereel. “Maar het is echt.”