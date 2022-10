Leden Farmers Defence Force sorteren voor op nieuwe acties: 'De woede overheerst'

"Als blijkt dat de boeren dit rapport niet slikken - dat dit lang niet voldoende is en dat zij gedwongen uitkoop niet accepteren - en dat ze daarom in protest willen, dan zal ik dat zo goed als ik kan begeleiden", zegt bestuurslid Jos Ubels uit Anderen tegen persbureau ANP.

Zo'n twintig leden van FDF steken vanavond de koppen bij elkaar in het Gelderse Nijkerk. Ze zijn kritisch op de ideeën van Remkes, die in de afgelopen weken tal van gesprekken voerde met boeren, natuurorganisaties, politici en bedrijven. "Ze zijn niet goed in Den Haag. Verplichte uitkoop gaat helemaal nergens over", zegt een van de 'trekkerleiders' uit de boerenactiegroep.