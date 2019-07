Tangarine schrijft de titelsong voor Moluks-Nederlandse voorstelling Aan De Andere Kant

"Ze hebben voor het eerste deel ook de titelsong geschreven en zelf gezongen", vertelt producent Anne van Slageren. "Dit keer vonden we het mooi, omdat we goede zangers in onze voorstelling hebben, dat ze het nummer voor de spelers zouden schrijven."Het tweede deel gaat over de tweede generatie Molukkers, waar het eerste deel over de eerste generatie ging. "Het is in de jaren zeventig en gaat over de jongeren die hier geboren en opgegroeid zijn. Die zowel de Molukse roots hadden en behoorlijk geïntegreerd waren in de Nederlandse samenleving", legt Van Slageren uit."We vertellen het verhaal van het gezin die we in het eerste deel ook gevolgd hebben." Alleen nu draait het om de kinderen van het gezin, hun familie en hun leeftijdsgenoten. Ook de treinkaping bij De Punt ontbreekt niet in het stuk. "We vertellen de gijzeling vanuit het perspectief van de kinderen."De voorstelling heet Buitenspel, een dubbelzinnige betekenis lijkt het. En dat klopt. "We spelen het ook op een voetbalveld. In Assen doen we het in september naast FC Amboina en in Hoogeveen in Sportpark Bentinckspark."Volgens Van Slageren staat voetbal symbool voor iets waar Molukkers en Nederlanders allebei goed in zijn. "Ze waren aan elkaar gewaagd op dat terrein." Simon Tahamata is een voorbeeld van een Molukse profvoetballer en één van de ambassadeurs van Aan De Andere Kant.Het nummer heet 'Wie ben ik?' en gaat over mensen die in twee werelden thuis horen. "Met alle verwarring en het unieke wat daarbij hoort", licht de producent toe. "De jongens zeiden: het is zo'n goede song! Ook best universeel. Als jullie een nummer naar buiten willen brengen, waarom doe je niet dat nummer?" Zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels is het nummer via allerlei kanalen te beluisteren. Ook is er een videoclip gemaakt.Volgend jaar wordt het derde deel van het stuk opgevoerd. "We gaan proberen uit te pakken. We spelen dan in Westerbork waar vroeger ook een Moluks kamp was. Dat is in het kader van 75 jaar vrijheid én in het kader van culturele gemeente Midden-Drenthe."